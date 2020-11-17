Bursaspor’u dönüşte zorlu maçlar bekliyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Milli ara dönüşünde Bursaspor, kritik mücadelelere çıkacak. 10’uncu hafta karşılaşmasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, 5 haftalık süreçte zorlu rakipler ile kozlarını paylaşacak.

Adana temsilcisinin bir puan gerisinde bulunan Bursaspor, iç sahadaki iki maçlık galibiyet serisini bu mücadelede de sürdürmeyi planlıyor. Adanaspor ise, son maçında deplasmanda Balıkesirspor’u 3-0 yenerken; Menemenspor ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. Adana ekibi, Bursaspor deplasmanıyla birlikte 21 gün sonra maça çıkacak.

Bursaspor, bu mücadelenin ardından bu kez bir puan altında yer alan İzmir temsilcisi Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Altay dönüşünde ise Bursa ekibinin bu kez konuğu, iki puan altında bulunan Ümraniyespor olacak. Akabinde Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, 5 maçlık bu süreci iç sahada Samsunspor maçıyla noktalayacak.

Ligde bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, geride kalan 8 maçında 11 puan toplayabildi. 3 kez kazanan, 2 kez de sahadan eşitlikle ayrılan Bursa temsilcisi, 4 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Özellikle ilk iki iç saha maçını kaybetmesinin ardından evinde oynadığı son iki karşılaşmayı kazanarak moral depolayan Bursaspor, deplasmanlarda ise son 4 maçında galip gelemiyor.

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