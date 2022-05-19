Bursaspor'u deviren Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final 3. maçında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finalde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde eşleştiği Frutti Extra Bursaspor ’u 2-1’le geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
Serinin ilk maçını 100-87 kazanan Sarı Lacivertliler, 2. maçı 97-77 kaybetmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan serinin 3. maçını 93-81 kazanan Kanarya, yarı finale yükseldi ve Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
1. Çeyrek: 21-24
2. Çeyrek: 29-22
3. Çeyrek: 20-15
4. Çeyrek: 23-20