Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde eşleştiği Frutti Extra Bursaspor ’u 2-1’le geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

Serinin ilk maçını 100-87 kazanan Sarı Lacivertliler, 2. maçı 97-77 kaybetmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan serinin 3. maçını 93-81 kazanan Kanarya, yarı finale yükseldi ve Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

1. Çeyrek: 21-24

2. Çeyrek: 29-22

3. Çeyrek: 20-15

4. Çeyrek: 23-20