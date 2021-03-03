Bursaspor’u altyapıdan yetişen 3 oyuncu sırtlıyor

Ligde 38 gole ulaşan Bursaspor’da, altyapıdan yetişen genç oyuncuların performansları göze çarpıyor. Gol yollarına doğrudan etki eden isimler Batuhan Kör, Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan, attıkları 6’şar gol ile birlikte bu noktada başı çekiyor. Aynı zamanda bu 3 oyuncu, kariyerlerinin de skora katkı bazında en iyi sürecini geçiriyor.

Son olarak oynanan Akhisarspor karşılaşmasında da rakip fileleri havalandıran Emirhan Aydoğan, ortaya koyduğu mücadelede kilit isimlerinden biri konumunda. Gollerinin yanı sıra 2 de asisti bulunan 23 yaşındaki oyuncu, orta alanda da üstlendiği rol ile teknik heyeti memnun etti. Bu sezon öncesinde Bursaspor’da 28 maça çıkan Aydoğan, 2 kez gol sevinci yaşayabilmişti.

Bursaspor’da, Ali Akman ayrılığının ardından santrfor mevkiinde de arayışa geçildi. Batuhan Kör bu mevkiide boy gösterirken, bir önceki Menemenspor maçında ise Burak Kapacak ileri uçta yer aldı. Akhisarspor karşısında da genç santrfor Berat Altındiş, en ileri uçta görev alırken; Bursaspor, bu süreçte özellikle orta alan oyuncularından gol katkısı aldı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)