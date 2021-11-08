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Bursasporlu yönetici istifa etti

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Kaydı, istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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Bursasporlu yönetici istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'da istifalar devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Kaydı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

Kaydı'nın açıklaması şu şekilde: "Büyük bir onurla üstlenmiş olduğum Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden, Sicil Kurulu ve Yolsuzluk Komisyonu görevlerimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Beni bu göre layık gören ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Yolun sonu Süper Lig "

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