Bursasporlu oyuncular laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisileri'nde sürdüren Bursaspor'da oyuncular, çalışmaların 5'inci gününde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti.

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı oyuncular, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doktorları ve Bursaspor Sağlık Ekibi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği laktat testinden geçti. Kaleciler ise antrenör Mustafa Gedik gözetiminde 45 dakika süren "Kaleciye Özgü Aerobik Dayanıklılık" çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)