Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz’den büyük fedakarlık

TFF 1.Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup eden Bursaspor’da, sakatlık problemleri de baş göstermeye başladı. İsmail Çokçalış’ın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı maçın 56. dakikasında da Cüneyt Köz, ağrılarının artması sebebiyle yerini Özer Hurmacı’ya bırakmak zorunda kaldı. Sağlık durumu iyi olan Cüneyt Köz’ün menüsküsündeki ağrıların artması sebebiyle oyuna devam edemediği belirtildi. Aynı zamanda tecrübeli futbolcunun, 4 haftadır sıkıntı yaşadığı ancak fedakarlık göstererek takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Cüneyt Köz ayrıca maç ile ilgili de, “Hırs, istek, arzu, karakter, mücadele Bravo takım. Böyle devam” yorumunda bulundu.

Barış Yalım / BURSA (İHA)