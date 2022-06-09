Spor Toto 1. Lig’den TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor , teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını duyurdu ve 42 yaşındaki futbol adamına emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Kulüpten yapılan açıklmada, ''Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Mustafa Er’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Yeşil Beyazlılar'da Mustafa Er'den boşalan koltuğa Tahsin Tam oturdu. Yeni teknik direktör Tahsin Tam olurken, Sportif Direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi.



