Bursaspor'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, 'aidiyet duygusu eksikliği' vurgusu yapıldı. Genç oyuncu da sosyal medya hesabından "Kırdığım ya da üzdüğüm Bursaspor taraftarından, yönetiminden özür dilerim. Bir paylaşımdan bana zarar geleceğini ve olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim" dedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; paylaşımdan sonra hocasının kendisini aradığını belirten Yiğit, "Benim kulüpten kovulduğumu, bunun başkanın kararı olduğunu söylediler" dedi.

Beşiktaş hayalim

19 Mayıs Spor Kulübü'nden transfer olduğu Bursaspor'dan 19 Mayıs'ta kovulmasının ilginç bir durum olduğunu belirten 16 yaşındaki oyuncu, "Özellikle annem çok üzüldü. Ama sonuç olarak yaptığım hareketten pişman değilim. Bunların olacağını bilseydim bile yine yapardım" dedi. Hayallerinden vazgeçmediğini ve çalışmaya devam edeceğini ifade eden Yiğit Şengil, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Nereye gidersem gideyim bu değişmeyecek. Eski kulübümde herkes benim Beşiktaşlı oluğunu biliyordu. Bursaspor'da da bunu saklamak istemedim o yüzden de kovulmama sebep olan paylaşımı yaptım" dedi.

Kahramanım Q7

Yiğit, Bursaspor'dan kovulmasının ardından Beşiktaşlı taraftarların kendisine sosyal medyadan büyük destek verdiğini söylerken "İnşallah bir gün o takımın bir parçası olarak siyah-beyazlı formayı giyerim" dedi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın efsane bir isim olduğunu söyleyen genç oyuncu "Benim futbol kahramanım Ricardo Quaresma. Onun gibi oyuncu olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Yiğit'in babası Ersan Şengil ise oğlunun yaptığı hareketin yanlış olduğu düşüncesinde. Sülalece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Baba Şengil "Oğlum gençliğinden, toyluğundan dolayı böyle bir hareket yaptı. Bu kadar büyütülmemeliydi" dedi.