Bursaspor’dan Hasan Basri Ünal açıklaması

Bursaspor , kulübün altyapısından yetişen ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Basri Ünal'ı yeni sezonda kadrosunda düşünmediğine dair yazılı açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yeni sezon yapılanmasında yer alması düşünülmeyen profesyonel futbolcu Hasan Basri Ünal'a, yönetim kurulu kararı ile transfer görüşmeleri yapması hususunda izin verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”