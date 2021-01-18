Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadrosunda yer alan ve kulübün efsaneleri arasına ismini yazdıran Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla'nın doğum günü, kulüp tarafından kutlandı.

37 yaşına giren Arjantinli için Bursaspor Kulübü tarafından paylaşılan mesajda, "Pablo Martin Batallaaaaaa... Bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun PMB10” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yeşil beyazlı taraftarlar da, Batalla'nın doğum gününü kutlayarak, sevgi gösterlerinde bulundu.

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