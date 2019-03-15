Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik’i İstanbulspor’daki performansının ardından 2.5 milyon Euro’ya renklerine bağlayan Lille, Türkiye pazarındaki yıldız avına devam ediyor... Önceki sezon ligde ilk maçına çıkan Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed Şengezer, Harun Tekin Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra bu sezon parlamaya başladı. Birinci kaleci olarak gösterilen Okan Kocuk’u dahi pek çok maçta kesen 22 yaşındaki Muhammed, 3 büyüklerin radarına girmişti. Ancak Lille yine elini çabuk tuttu. Uzun süredir 1.92’lik genç file bekçisini takip eden Fransız kulübünün, Bursaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Lille, sezon biter bitmez Muhammed’i renklerine bağlayacak. Kulislerde konuşulan rakam ise 5 milyon Euro’nun üzerinde.

Milli Takım’ın gözü onda

Türkiye Milli Takımı’nın tüm altyaş kategorilerinde görev yapan Muhammed, şimdi de A Milli olmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş’in de 22 yaşındaki başarılı kaleciyi yakından takip ettirdiği ve bu ay oynanacak maçlarda olmasa bile orta vadede kadroya çağıracağı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL