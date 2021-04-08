Altyapısı olan Vakıfköy’den, Türk futboluna birçok yetenekli eldiven armağan eden Bursa temsilcisi, son 7 sezondur kaleci tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullandı. Yeşil beyazlılarda, yabancı statüsünde son olarak Sebastian Frey, 2013/14 sezonunda kaleyi korurken; sonraki süreçlerde kulüp, altyapıdan yetişen eldivenlerine de şans vererek gelenek oluşturdu.

Süreç boyunca 10 farklı yerli eldiven Bursaspor’un kalesine geçerken; bu isimlerden Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Canberk Yurdakul, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer, Bursaspor’un altyapıdan yetiştirdiği oyuncular oldu. Deneyimli eldiven Harun Tekin de, 8 yıl boyunca yeşil beyazlı formayı terleterek, istikrarlı bir görüntü çizdi.

Bu sezona gelindiğinde Bursaspor’un, kaleci tercihlerini bir kez daha altyapıdan yetişen genç oyunculardan kullanması öne çıktı. 21 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz, sezon genelinde 22 maça çıkarken; 20 yaşındaki Deniz Aydın 8 maçta, 19 yaşındaki Canberk Yurdakul da 4 maçta forma giydi. Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerinde tüm kalecileri altyapıdan yetişen nadir kulüplerden biri oldu.

Bursaspor’da yerli eldivenler ve maç sayıları ise şu şekilde sıralandı;

Harun Tekin (152 maç), Çağlar Şahin Akbaba (33 maç), Mert Günok (30 maç), Okan Kocuk (28 maç), Ataberk Dadakdeniz (27 maç), Muhammed Şengezer (19 maç), Deniz Aydın (8 maç), Canberk Yurdakul (4 maç), Onurcan Piri (1 maç), Emrullah Şalk (1 maç)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



