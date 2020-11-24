7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, dün yaptığı açıklamada başantrenör Tutku Açık ile yolların ayrıldığını belirtmişti. Bursaspor, bugün yaptığı açıklamayla da takımın yeni koçunun Dusan Alimpijevic olduğunu belirtti.

9 Mart 1986, Sırbistan doğumlu olan Dusan Alimpijevic, 2008 yılında antrenörlüğe başladı. Sırbistan U20 Milli Takımı'nda asistan koçluk yapan Alimpijevic, 2014 yılında Avrupa üçüncüsü olan takımda görev yapmaktaydı. 2016 yılında FMP Belgrad'da başarılı bir dönem geçiren Alimpijevic, 2017'de ise EuroLeague'de mücadele eden Kızılyıldız'ın başantrenörü olarak görev yaptı. Son olarak Rus ekibi Avtodor Saratov'u çalıştıran Alimpijavic, 2018'in yaz aylarında Dallas Mavericks ile de çalışmıştı.



