Bursaspor’da Yalçın Koşukavak isyanı

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini 14. haftada Giresunspor karşısında aldı. Yeşil-beyazlılar, Giresunspor’a sahasında mağlup olarak ligde 6 haftalık yenilmezlik serisini de yitirdi. Yeşil-Beyazlılar’da teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın takımdan ayrılması gündeme geldi.

Yalçın Koşukavak’a tepki

Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı. Taraftarlar, Şahin topu ayağına her aldığında oyuncuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emirhan Aydoğan’a bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken de protestoya maruz kaldı. Ayrıca taraftarlar 3-0’ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak’ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı.