Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.