Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor’da bir günlük bayram izninin ardından Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-beyazlı futbolcuların, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden yapılan antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti de memnun etti.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı.
Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
BURSA (İHA)