Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı.

Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)