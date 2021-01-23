Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



Bursaspor taraftarının, eski döneme ilişkin açtı açtığı ve bugün görülmeye başlanan dava, 16 Mart Salı gününe ertelendi. Başkan Kamat, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek "Herkesin içinin rahat olabilmesi için bu süreçlerin devam etmesi gerekiyor." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nde taraftarların, genel kurulda sunulan bütçenin usulüne uygun olup olmadığının incelenmesine yönelik açtığı dava 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmanın ardından dava, 16 Mart Salı gününe ertelendi.

"DAVA, MESUT MESTAN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE SUNULAN BÜTÇENİN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ İSTEMİDİR"

Bursa Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sungur Karaduman, Bursaspor kongre üyelerinin açtığı ve bu sabah görüşülmeye başlanan davayla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Kongre üyelerini temsil eden Avukat Karaduman, "Açmış olduğumuz dava, eski Başkanlar aleyhine olmayıp, sadece ve sadece Mesut Mestan başkanlığı döneminde sunulan bütçenin usulüne uygun olup olmadığının incelenmesi istemidir. Kamuoyunda oluşan beklenti ile davanın konusu uyum arz etmemektedir. Bu nedenle kamuoyunun davanın konusu hususundaki yanlış odaklanmalardan sıyrılarak daha sağlıklı bir şekilde dava sürecini takip etmelerini bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

BURSASPORLU TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Saat 10.00'da görülen duruşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Bursa Adliyesi önüne gelerek ellerindeki pankartlar ile önceki yönetimlere tepki gösterdi.

'Bursaspor için adalet', 'Mudanya yolundaki benzinlik nerede?', 'Yunuseli'ndeki benzinlik nerede?', 'Bursaspor TV nerede?', 'Yeşil Bursa takımı nerede?', 'Çevre yolundaki benzinlik nerede?' gibi ifadelerin yazıldığı pankartlarla taraftarlar, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

BAŞKAN KAMAT: HERKESİN İÇİNİN RAHAT OLABİLMESİ İÇİN BU SÜREÇLERİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

Bursa Adliyesi'ne gelen Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'un sahipsiz olmadığını herkesin gösterdiğini dile getiren Başkan Kamat, "Biz de Bursaspor için gereği neyse yaparız dedik. Beklenti içerisinde olan arkadaşlar vardı, 'başkan bu işe atılmaz etmez olmaz' diye, hiç kimse merak etmesin başkan Bursaspor'un haklarını en önde savunan kişilerden birisidir. Bu karaktere sahibim. Eğer bir yanlışlık varsa, en ince detaya kadar araştırılmasını, araştırıldıktan sonra hesap sorulması gerektiğini avukat arkadaşlar dilekçeleriyle verdiler. Bundan sonra süreceği takip edeceğiz. Bursaspor, bu konularda birazcık üzülmüştür, Bursaspor çok büyük bir markadır, değerdir. Türkiye'nin önde gelen kulüplerindendir. Bu şekilde mahkemelerde olmalarını asla kabul etmiyorum, Bursaspor'un yapacağı çok başka işleri vardır, o değerin altında yapılması gereken başka şeyleri vardır. Herkesin içinin rahat olabilmesi için bu süreçlerin devam etmesi gerekiyor." dedi.

AVUKAT KARADUMAN: BU DAVAYI SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ

Açıklamalarda bulunan Avukat Sungur Karaduman da, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Kamat'a teşekkür eden Karaduman, taraftarın soğuk kış gününde adliye önüne geldiğini hatırlatarak, "Buraya gelen herkes, hepimize bir ışık oldu. Bizim amacımız da bu ışığı yakmaktı. Bundan sonra mevcut yönetim ile birlikte davanın takipçisi olacağımız için gayet mutluyuz. Arkadaşlar merak etmesin, sonuna kadar bu davayı devam ettireceğiz. Şu an bu bir hukuk dosyası, aynı zamanda cezai yargılaması yapılabilecek hususlar da mevcut, onlarla alakalı delillerimizi topluyoruz, onları da dosya haline getirip, başka bir şikayet konusu haline getireceğiz. Buradaki konumuz genel kurulun usulsüz yapıldığı hususlara ilişkin iptal konularıdır. Mevcut davamız buna ilişkindir, cezai işlemlerle alakalı savcıların soruşturması devam edecektir, onlarla alakalı daha sonra detaylı bilgilendirme yapacağız." şeklinde konuştu.

SELİM KURTULAN: BURSASPOR'DA NEREYE HARCAMA YAPMIŞLARSA AÇIKLASINLAR

Bursaspor tribün liderlerinden Selim Kurtulan ise, önceki yönetimlere tepki göstererek "Bizim hiçbir beklentimiz, menfaatimiz yok. Bursaspor'u seviyoruz. 16 Mart günü burayı dolduralım, davaya sahip çıkın biz başka bir şey istemiyoruz. Önceki yönetimler incelensin. Bursaspor'un 14-15 yeri gitmiş, yazık günah. Bunları kim, kime, nereye vermiş? Bursaspor, 2013'ten sonra kötü yönetilmiş. Onlar da gelsinler, Bursaspor'da nereye harcama yapmışlarsa açıklasınlar, elimizde deliller var, mali bilançoda oynamalar var. İki başkan ibra olmuyor kulüpte, o zaman bir daha Divan Kurulu sormasın ibra ediyor muyuz diye, hiçbir şey olmayacaksa ibranın ne anlamı var. Bursaspor Derneği, tüm Bursa'nın derneği." ifadelerini kullandı.



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