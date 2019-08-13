Bursaspor’da taraftar kombinelere ilgi göstermedi

Süper Lig’e vedasının ardından yoluna TFF 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, taraftar desteğine ihtiyaç duyarken; mevcut rakamlar henüz beklentileri karşılamadı. 12 Temmuz’dan itibaren satışlarına başlanan ve 22 Temmuz’dan itibaren de genel satışa sunulan kombineler ilgi görmedi. 1 aylık süre içerisinde Bursaspor’da toplam 3 bin 96 kombine satışı gerçekleştirildi. Süper Lig’deki gelirlerinden bu yıl mahrum kalacak ve ekonomik kriz ile boğuşan yeşil beyazlı kulüpte ise kombine gelirleri, özellikle bu yıl önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

Geçtiğimiz sezon ise Bursaspor, kombine satışındaki yüksek rakam ile dikkat çekmişti. 2 ay 16 günü kapsayan süreç içerisinde yeşil beyazlı kulüp, toplamda 18 bin 163 adet kombine satışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon ile bu yıl karşılaştığınla rakamlar oldukça düşük olarak görülürken, taraftarın bu tutumunda ise henüz transferlerin gerçekleşmemesi etkili oldu. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferlerin peşi sıra hafta içerisinde gerçekleştirilmesi ve böylelikle taraftarın yeniden tribünlere çekilmesi planlanıyor.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



