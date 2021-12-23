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Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi resmileşti

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

23 Aralık 2021, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi resmileşti

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bursaspor , teknik direktör Tamer Tuna ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Tamer Tuna’nın imza töreni bugün saat 16.30’da İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak. Genç teknik adam da ilk antrenmanına bu akşam çıkacak.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. 

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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