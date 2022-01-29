Olağanüstü kongre kararı alan Bursaspor 'da sular durulmuyor. Bursaspor’daki 2. başkanlık görevinden istifa eden Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir yayında Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen’in Trabzonspor 'a satışından elde edilen 29 milyon liralık gelirin akıbetiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Emin Adanur'un açıklamaları şu şekilde:

"Tahta sürecini yoğun geçirdik. Ben tahtayı açacağız diye camiaya söz vermiştim. 55 günlük bir süreçte tahta ile yatıp kalktım. Yaptığımız hatalar bu 55 günlük süre zarfında gerçekleşti.

Mustafa Er‘den Allah razı olsun ama kendisi görevini bıraktı. Ben bir tweet attım sonra kendisi bıraktı gitti. Ben mi ona bıraktırdım? Ben ne olursa olsun Mustafa Er ile yola çıkacağız dedim. Ben onun gidişinde kendimde yüzde 20 hata buluyorum.

Pertev ile olan konulara da cevap vereyim. Beni Pertev ile çalışmak zorunda bıraktılar. 55 gün boyunca tahta konusunda Tamer İşler ile bir görüşme yaptım. Tamer abi, ben ve Mustafa hoca ofiste buluştuk. Tahtayı açacağım ama 4-5 milyon euro değerinde oyuncu satalım. Bize destek olsun dedim. “Kimi satarsanız bilmem. 5-6 milyon değerinde oyuncu alsak Süper Lig için yeter mi?” dedim. Bana 600-700 bin euro bandında oyuncu yeter dediler. Ben de gidip tahta işlerini halletmeye başladım. Ben o süreçte onları 10’ar gün arayla hep ne yaptınız diye sordum. Böyle böyle 50 gün geçti. Bizim aldığımız oyunculara hep antrenman oyuncusu, yedek oyuncu dediler. Ben de panik oldum. “Nasıl olacak derken” Pertev ile Latovlevici olayını çözmesi için bizi Ali Ay tanıştırdı. En az 15-20 defa mahcup olmayalım diye hep söyledim. Yanımdaki isimleri de uyardım. “İşinizi doğru yapın” diye. Benim tahtayı açacağıma kimse inanmadı. Ben Pertev’e “Gel bu işi beraber yapalım.” gibi bir şey demedim.

"TRANSFER TAHTASI 52 MİLYON TL'YE AÇILDI"

Tahta 52 milyon TL‘ye açıldı. 1.3 milyon euro Burak Kapacak‘tan geldi. Bu tahtayı Burak mı açmış oluyor? Burak bu kulüpten gitmek için her şeyi yaptı. Gece saat 3’lere kadar babası biz gideceğiz bizi salın diye konuştular. Biz Burak’ı tutamadık. Bunu kulüpteki herkes biliyor.

Fernandao‘nun mahkeme kararını bekliyordu herkes. Fernandao‘nun mahkeme kararı olumsuz çıktı. Matavz‘ı alarak o sorunu çözmek istedik.

"FATİH TEKKE'Yİ CAMİA TEPKİSİ NEDENİYLE GÖREVDEN ALDIK"

Fatih Tekke‘yi Tuzlaspor maçında oynanan oyundan sonra camianın tepkisi nedeniyle görevden aldık. Onun ardından birçok hoca ile görüştük ama bizi kabul etmediler. Allah razı olsun Özcan Hoca ile görüştük ve kabul etti.

Emirhan Aydoğan bu takımın kaptanıydı. Kendisine Alanyaspor ve Gaziantep FK‘dan teklif vardı. Emirhan ile ben görüştüm. Bana “Benim Süper Lig hayallerim var” dedi. Ben de ona “Bizim sana ihtiyacımız var.” demiştim. Sözleşmeni yineleyim. “Alacağını daha da arttıralım.” Çok iyi maddeler koyarak sözleşmesini düzenledik. Ama kendisi daha sonra “Bu şehrin dinamikleri sizi istemiyor.” diyerek ortalığı dağıtıp gitti.

Jorquera’nın 700 bin euro alacağı vardı. 140 bin euro‘ya anlaştık. Mustafa Hoca ile Tamer abi bana çok uygun fiyata oynayacak. Bursaspor’a alalım dediler. Jorquera’ya evet bir gecikmeli ödeme olmuştur. Bugün de gittiğini öğrendim.

"BAŞKANIN MAÇTA OLDUĞUNU BİLE BİLE EVİNE GİDİYORLAR"

40 milyon TL vereceğiz diyen ama şu ana kadar 70 milyon TL vermiş bir yönetim var. Biz ne yaptık ki ikinci haftada bize istifa söylemleri başladı. Üçüncü maçta da bunları yaşadık. Bu kadar bize istifa edin dendi. Tahta açıldığında x bir kanalda bizim amigo her hafta neler yaptı herkes gördü. Son haftalarda iş şirazeden çıktı. Hayrettin Başkanın İstanbul‘da Eyüpspor maçında olduğunu bile bile evine gidip zile basıp onu sormuşlar. Bu tam bir namussuzluktur. Benim açıklamam tehdit olarak algılanıyor. Ertesi gün divan kurulu gelmiyor. Sonra bir abimiz “Gitmen gerekiyor. İstifa edeceksin” dedi. Bana 19 hafta istifa edeceksin diyen bir kitle var. Evinde değilken kapına gelen namussuz bir kitle var. Hayrettin abi bizim yumuşak yüzümüz. Bana gelseler neler olacağını iyi biliyorlar. Beni burada zorla gönderip sonrasında alacaklarını aldı demek hangi vicdana sığar.

‘EMİN ADANUR KAÇMADI, İSTİFAYA ZORLANDI’

Ben efendi efendi geldim. Efendi efendi gittim. Emin Adanur, Bursasporlu. Emin Adanur, Bursaspor’a zarar veremez. Ben istifaya zorlandım. Bu da herkesin gözünün önünde oldu. Trabzonspor‘dan gelen 9 milyonluk para ilk olarak personel maaşları ile doğalgaz faturasına yatırıldı.

Hayrettin Gülgüler istifa ederse Bursaspor batar. Kendisi çok büyük hakaretler görüyor ama kendisi çok ciddi bir efor sarf ediyor. Belediye bakanı millet vekilleri ve iş adamları ile görüşüyor. Bursasporlu oyunculara destek ve tahta açma konusunda çalışıyor. Bu takımı sahipsiz bırakmayalım diye çırpınıyor.

"KULÜPTEN HALA 40 MİLYON LİRA ALACAĞIM VAR, TEMLİK LİSTESİNDE SIRAYA GİRDİM"

Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen’in Trabzonspor'a satışından elde edilen paranın 20 milyonluk kısmını alacaklarına karşılık aldığını söyleyen Adanur, “Kulübe 63 milyon lira verdim. 9 milyon nakit kulübe geldi. Personelin maaşlarını (600 bin lira) ve doğal borcunu ödedik. Bu paranın bir kısmı borç çeklerine ve bir kısmı da (4-5 milyon lira) yönetici alacaklarına ödendi. Kalan 10 ay taksitli 20 milyon liralık çekleri de aldım. Ama hâlâ kulüpten 40 milyon lira alacağım var. Tahtayı açmanın toplam bedeli ise 10 milyon lira. Kalan alacaklarım için TFF'den gelecek gelirlere, Trabzonspor'dan 3 milyon lira ve Bitci için temlik koydurdum. Temlik listesinde sıraya girdim.” dedi.