Yeşil-beyazlı takımda her kesim artık transfer tahtasının açılmasını bekliyor. Daha önce ağustos ayının ilk haftasında açılacağı açıklanan transfer tahtası bir türlü açılamadı. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda kaybeden yeşil-beyazlılarda, tahtanın açılmasıyla birlikte hareketli günler geçmesi bekleniyor. Transferin açılmaması sebebiyle yeşil-beyazlı takımın gündeminde olan bazı futbolcular başka ekiplerle anlaştı. Yeşil-beyazlı yönetim transfer tahtasını açtıktan sonra ilk imzalardan birinin 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig'de forma giyen Şahin, takımının yeniden Süper Lig'e çıkmasında başrol oyunculardan birisi olmuştu. Geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde ise 335 maça çıkıp 20 gol attı.

Cüneyt Köz de tamam

Öte yandan yeşil-beyazlılar, stoper Cüneyt Köz ile anlaştı. El sıkışılan Cüneyt Köz, çalışmalarını tek başına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Geçen sezon Balıkesirspor'da 28 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki stoperle 1 yıllık mukavele yapılacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde bulunan Anıl Karaer ve Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın da Bursaspor'un transfer gündeminde.

İHA