Yeşil-Beyazlılar’da teknik direktör Samet Aybaba tepkilerin odak noktasında. Yönetimin mayıs ayında kongre kararı almasınına ardından gözler tecrübeli teknik adam çevrildi. Kötü gidişin ardından Aybaba için istifa sesleri yükselirken gelişmelere FANATİK ulaştı. Buna göre Aybaba’nın kesinlikle görevi bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve yakın çevresine, “Tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Bursaspor’u iyi bir yere getirmeden bir yere gitmeyiz” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Neden eleştiriliyor?

Camia tarafından eleştirilmeye başlanan deneyimli teknik adamın oyuncu tercihleri sorgulanıyor. Savunmada Chedjou’nun sakatlığının bulunmamasına karşın son 3 maçta forma giyememesi ve bu bölgede Vergini’nin de sınıfta kalması önemli bir neden. Hocanın, Rizespor’a karşı sakatlığı düzelen Shehu yerine 20 yaşındaki genç oyuncu Ramazan Keskin ile başlaması da bir diğer gündem maddesi oldu.

En zorlu viraj!

Bursaspor’u önümüzdeki haftalarda da zorlu maçlar bekliyor. 23. hafta maçında deplasmanda lider Başakşehir ile karşılaşacak olan Timsah, ardından sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Akabinde kendisi gibi ateş hattında yer alan ve şu an aynı puana sahip Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, dönüşte ise evinde lig ikincisi Galatasaray’ı ağırlayacak.

FANATİK ÖZEL