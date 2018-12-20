Bursaspor’da ligde atılan 16 gol, 9 farklı oyuncudan gelirken Samet Aybaba’nın rolü büyük oldu. Deneyimli teknik adam, daha önce de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve son olarak Demir Grup Sivasspor’da takımın önemli kısmından gol katkısı almıştı. 2018/19 sezonunda takımı Samet Aybaba´ya emanet eden Bursaspor, ligin ilk yarısının son haftasına 20 puanla giriyor. Bazı maçlarda hücum oyuncularının eksikliği ve performans düşüklüğü nedeniyle gol sorunu yaşayan yeşil-beyazlılar, geride kalan 16 haftada 16 gol kaydetti.

Ancak bu gollerin 9 farklı oyuncudan gelmesi dikkat çekerken, bu durumda Samet Aybaba´nın rolü ise büyük. Aybaba´nın son dönemlerde çalıştırdığı takımlarda birçok oyuncunun skora katkıda bulunduğu gözlemlenirken, bu sürecin Yeşil- Beyazlılar’da da devam ettiği görülüyor.

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