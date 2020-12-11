TFF 1.Lig’in 14’üncü haftası Bursaspor-Samsunspor maçına sahne olacak. Son hazırlıklarını yapan yeşil beyazlı takımda ise kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezona Ataberk Dadakdeniz’le başlamış, daha sonra da Deniz Aydın’a görev vererek yoluna devam etmişti.

Genç teknik adam, haftalar sonra kaleyi yeniden Ataberk’e emanet etti. Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde şans verdiği genç kaleci Canberk Yurdakul ise son oynanan Bandırmaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Bu sezon 13 lig maçında kalesinde 23 gol gören Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in Samsunspor maçında hangi kaleciye şans vereceği merak ediliyor.