Ligin başlarında gösterdiği performansla takdir alan Kocuk, milli takıma kadar yükseldi. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. İlk yarının son iki karşılaşmasında ilk 11 başlayan Şengezer, geçtiğimiz hafta Bursaspor ile olan sözleşmesini uzattı. Fenerbahçe maçında da maça başlayan Şengezer, bu moralle elinden gelenin en iyisini yaptı. Soldado'nun golünde yapacak bir şeyi bulunmayın Şengezer, ilerisi için umut verdi.

Aralarında tatlı rekabet var

Öte yandan Muhammed ile Okan'ın ligin sonuna kadar aralarında tatlı bir rekabete girmesi bekleniyor. Son 3 maçta yedek kulübesinde bekleyen Kocuk'un formayı tekrar alabilmek için antrenmanlarda tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. İki kaleci arasındaki rekabet Teknik Direktör Samet Aybaba'yı da mutlu ediyor.

İHA