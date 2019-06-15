Üst üste aldığı kötü sonuçlarla lige tutunmayı başaramayan ve küme düşen ilk şampiyon olarak tarihe geçen Bursaspor küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Yeşil- Beyazlılar’da tek listeyle seçime girmeye hazırlanan ve kesin olarak kulübün başına geçmesi beklenen Mesut Mestan, hocasını belirledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan sonra Gazişehir’i de Play- Off’tan Süper Lig’e taşımayı başaran deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak’la her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından başarılı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı.

Kupayı kaldırdı, ayrıldı

Gazişehir’de şampiyonluk kutlamalarından sonra yollar ayrılan Altıparmak’a Süper Lig ve 1. Lig’den birçok teklif vardı. Ancak Altıparmak’ın da Bursaspor’u eski günlerine döndürmek adına çok istekli olduğu ifade edildi.