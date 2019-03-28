Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor’da 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.

Tunay Torun, Chedjou, Saivet, Sakho ve Umut Nayir’in 1’er yıllık kiralık sözleşmeleri Haziran ayında sona erecek. Jires Kembo, Iasmin Latovlevici ve Furkan Soyalp’in de sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Jires'i gözden çıkaran Yeşil-Beyazlı kulüp, bu oyuncu ile sezon sonu resmen yollarını ayıracak. Furkan içinse teknik heyetin raporu beklenecek.

Latovlevici ile de sezon başında 1+1’lik bir sözleşme imzalanırken, Yeşil-Beyazlı kulüp dilediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncu ile yola devam edecek.

Teknik direktör Samet Aybaba’nın başarılı sol kanat oyuncusuyla yola devam etmeyi planladığı belirtildi.