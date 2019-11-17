Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor'da Yevhen Seleznov, ligde henüz ilk 11'de forma giyemezken oyuna en fazla sonradan dahil edilen oyuncu oldu. Performansı nedeniyle eleştirilen Igor ise en fazla oyundan alınan oyuncular arasında yer alıyor.

Bursaspor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, maç içerisinde yedek kulübesinden en çok Yevhen Seleznov’a şans verdi. Fizik gücünün yetersizliği nedeniyle ligde geride kalan haftalarda ilk 11’de forma şansı bulamayan Ukraynalı golcü, 7 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Ligde toplamda 140 dakika süre alan Seleznov, bu mücadelelerde ise birer gol ve asiste imza attı. Buna bağlı olarak en çok oyundan alınan oyunculardan biri de diğer bir forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş oldu. Kubilay, ilk 11’de başladığı 5 maçı tamamlayamadan bitirdi.

Seleznov’un dışında Ramazan Keskin de Koşukavak’ın yedek kulübesinde en çok şans verdiği oyuncu oldu. Genç orta saha 6 maçta oyuna sonradan dahil oldu ve ligde 61 dakika sahada kalmasına karşın birer gol ve asist kaydederek takımına katkıda bulundu. Bu iki ismin yanı sıra Burak Kapacak da sonradan oyuna girerek bir asist gerçekleştirdi. Böylelikle Bursaspor, ligde oynadığı maçlarda sonradan oyuna giren oyuncularından skor yönünden toplamda 2 gol ve 3 asist katkısı aldı.

Bursaspor’da büyük umutlarla transfer edilen Igor ise hayal kırıklığı yarattı. Geride kalan haftalarda 2’si kupa, 6’sı ise lig olmak üzere toplam 8 maçta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 584 dakika süre almasına karşın skora katkı veremedi. Performansına bağlı olarak 5 maçta oyundan alınan Igor’un dışında, Recep Aydın da 5 kez oyundan alındı.

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