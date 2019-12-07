Bursaspor’da Kembo Ekoko krizi

Bursaspor'da Jires Kembo Ekoko krizi yaşanıyor. Ekoko’ya 1.2 milyon Euro (7.6 milyon TL) borcu olan Yeşil-Beyazlılar, devre arasına kadar bu rakamı ödemek zorunda.

07 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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Bursaspor’da Kembo Ekoko krizi

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren ve yeniden Süper Lig’e dönmeye çalışan Bursaspor, Ocak ayında transfer yasağı cezası alabilir. Eski oyuncusu Jires Kembo Ekoko’ya 1.2 milyon Euro (7.6 milyon TL) borcu olan Yeşil-Beyazlılar, devre arasına kadar bu rakamı ödemek zorunda.

Ancak yönetimin bu parayı bulması mevcut ekonomik şartlarda imkansız gözüküyor. Yönetim, şu anda boşta olan Ekoko’yu devre arasında transfer edip alacağını taksit taksit ödemeyi ve bu krizi aşmayı planlıyor. Oyuncunun menaceri Yiğit Oruç da Ekoko’yu ikna etmeye çalışıyor.

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