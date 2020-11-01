Bursaspor'da Karşıyaka mesaisi başladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarına başladı.

01 Kasım 2020, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Bursaspor'da Karşıyaka mesaisi başladı

TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 4 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği Karşıyaka maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Beypiliç Boluspor maçında forma giyen futbolcular 'yenileme çalışmaları' yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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