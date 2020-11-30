TFF 1. Lig’in 11 haftası geride kalırken Bursaspor, kalesinde gördüğü 19 golle, ligin en çok fileleri havalanan takımı oldu. İlk 4 haftada kalesini Ataberk Dadakdeniz’e emanet eden yeşil-beyazlılar, rakibin 8 golüne engel olamadı. Ataberk, maç başına 2 gol ortalamasıyla oynayınca ve sakatlık da yaşayınca kaleyi Deniz Aydın teslim aldı. Genç kaleci de beklentilerin uzağında kaldı. Deniz, çıktığı 7 maçta 11 gol yedi. Ligde maç başına en çok gol yiyen ilk 3 kaleciden biri olan Deniz Aydın, son oynanan Altay karşılaşmasında da hatalı hamleler yapınca gözden düştü. Camiada tartışmalara neden olan kaleci sorunu sonrası, gözler Bursaspor’un 3. eldiveni Canberk Yurdakul’a çevrildi. Genç file bekçisi Adanaspor’la oynanan Türkiye Kupası maçında şans bulmuş ve 90 dakika rakibe kalesini kapatmıştı. Teknik Direktör Mustafa Er’in, bu hafta oynanacak olan Ümraniyespor maçında hangi kaleciye şans vereceği merak konusu.

İHA