Bursaspor’da kadro dışı kalan isimler de listede yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu Süper Lig, TFF 1.Lig, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig’de mücadele eden kulüplerin 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı. Bursaspor da 26 oyuncudan oluşan listeyi TFF’ye bildirdi. Gönderilen listede kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde sürdüren Serdar Özkan ve Sedat Dursun’un da yer alması dikkat çekti.

İŞTE BURSASPOR’UN 26 KİŞİLİK A TAKIM KADROSU:

Ozan İsmail Koç

İsmail Can Çavuşluk

Recep Aydın

Serdar Özkan

Sedat Dursun

Ramazan Keskin

Aykut Akgün

M.Ataberk Dadakdeniz

Çağatay Yılmaz

Burak Kapacak

Deniz Aydın

Ali Akman

Batuhan Kör

Eren Güler

Özer Hurmacı

Onur Atasayar

Furkan Emre Ünver

Emirhan Aydoğan

İsmail Çokçalış

Ertuğrul Kurtuluş

Tuğbey Akgün

Cüneyt Köz

Burak Altıparmak

Canberk Yurdakul

Kerem Kök

Vefa Temel