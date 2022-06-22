Sportif Direktör İsmail Ertekin Bursaspor 'da gelişen transfer durumlarını anlattı. Ertekin "Tecrübelilerin Yüzde 90’ı kalacak gibi gözüküyor. Burak gitti ama Hasan Ayaroğlu ve Mehmet Erdem kalma taraftarı."

Özer Hurmacı transferi

Ertekin "Özer Hurmacı meselesiyle ilgili; şu an itibariyle statü olarak kimin lisansı çıkarabiliyorsak onun olabileceği düşünüldü. Özer ile görüştüm. -Ne düşünüyorsun- dedim. Futbolu bıraktım ama Bursaspor’un bana ihtiyacı varsa tüm gayretimle yardımcı olurum dedi. Böyle olunca görüşülüp konuşulacaktır. Kabul görürse sezon başı performansın, oynayabilme şansı varsa zaten olacaktır."

Pablo Batalla 4 yıldır oynamıyor

Ertekin eski oyuncuları Batalla konusunda ise "Batalla olayını espri olsun diye söylemiştim ve araştırma yapmadım. Pablo 4 yıldır oynamıyor. Şu anda sinekten yağ çıkarma problemimiz var. Hepsini değerlendirmek zorunudayız. Böyle bir şans varsa (Türk vatandaşlığı) değerlendiririz. Bursaspor adına her şeyi yapmaya hazırız. Tahsin hocamız değerlendirebilir."

Kaynak: Ajansspor