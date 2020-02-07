TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 21’inci hafta karşılaşmasında Ankara’da Osmanlıspor’a konuk olacak. 9 Şubat Pazar günü oynanacak olan bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarına devam eden Bursa temsilcisinde, teknik direktör İbrahim Üzülmez ise kart cezaları ve cezası sona eren Yevgen Seleznov’un yeniden kadroya dönmesi nedeniyle ilk 11’de zorunlu rotasyona gidecek.

ONUR'UN YERİNE KEREM CAN AKYÜZ

Son olarak oynanan Eskişehirspor maçında Onur Atasayar, çift sarıdan gördüğü kırmızı kart nedeniyle sahada yer alamayacak. Onur’un yerine ise deneyimli teknik adamın, savunmanın solunda devre arası takıma dahil olan Kerem Can Akyüz’e şans vermesi bekleniyor. Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarının kadrosunda yer alan 30 yaşındaki oyuncu, şans bulması halinde ilk kez Bursaspor formasını terletecek.

SERDAR'IN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Antalyaspor’dan 3 sarı kart ile gelen ve son oynanan Eskişehirspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Serdar Özkan da, Osmanlıspor’a karşı forma giyemeyecek. Serdar Özkan’ın yerine ise Eskişehirspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Emirhan Aydoğan ve Recep Aydın isimleri üzerinde duran Teknik Direktör Üzülmez, kararını ise maç günü netleştirecek.

SELEZNOV, İLK 11'E DÖNÜYOR

Önceki hafta oynanan Akhisarspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Eskişehirspor maçında görev alamayan Yevgen Seleznov ise ilk 11’e dönüyor. Deneyimli çalıştırıcının antrenman performansından memnun kaldığı Seleznov’a Osmanlıspor karşısında ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Eskişehirspor maçı öncesi son 6 lig maçında 5 gol kaydeden Seleznov’un sezon genelinde ise 9 gol ve 2 asisti bulunuyor.

Osmanlıspor - Bursaspor mücadelesi, 9 Şubat Pazar günü oynanacak ve Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak.

DHA