Bursaspor’da İbrahim Üzülmez, oyunculara yüklendi

Eskişehirspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Bursaspor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, oyunculara yüklendi.

Üzülmez, “Seleznov bizim için önemli bir oyuncu, cezalı duruma düşüp takımı yalnız bırakmaması gerekiyordu. Serdar Özkan da aynı. Ne olursa olsun üç sarı kartın var, bunun özeleştirisi yapılması lazım. Bunları daha fazla anlatmamız gerekiyor, yapılmaması gerekiyor. Hakem zaten çıkarıyor, Serdar’ın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bazen o düşünceleri oyuncular düşünemiyor. Daha dikkatli olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.