Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas press çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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