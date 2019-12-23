Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
TFF 1'inci Lig'in 17'nci haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas press oyunu oynayan yeşil beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Ekol Göz Menemenspor maçında görev alan oyuncular "yenileme" çalışmaları yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenla devam edecek.
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