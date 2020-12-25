Bursaspor’da hakem tepkisi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’de oynadığı son maçlarda aldığı çarpıcı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Bursaspor’da, hakemlere yönelik tepki büyüyor.

Bursaspor’un, İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı ve sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldığı karşılaşmanın son anlarına doğru, Onur Atasayar rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken, mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu oyunu devam ettirdi. Akabinde ise, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, itirazları sebebiyle oyundan atıldı.

Hakemin bu kararı, Bursaspor cephesinden büyük tepki gördü. Son haftalarda takımlarının aleyhine artan hakem hataları olduğunu belirten taraftarlar isyan etti.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan da, maç değerlendirmesinde “Hakem ile alakalı şunu söyleyeceğim. Her hafta bu olaylardan yorulduk ve canımız acıyor. 2 tane penaltımız var ama maalesef hakem takdiri diyeceğim ama net penaltı, bunları görmek zorundalar. Onlar verilse maçın hikayesi çok farklı olacaktı” ifadelerini kullandı.

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