Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken gol yollarında ise etkisiz kaldı. Ligde geride kalan 28 haftada yalnızca 24 kez gol sevinci yaşayabilen yeşil beyazlılar, aynı zamanda 18 takım arasında da ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor. Bursaspor'un hemen alt basamağında bulunan Göztepe de 26 kez gol sevinci yaşadı ve Bursa temsilcisinin ardından ligin en az gol atan ekiplerinden biri oldu. 2 maçtır gol hasreti çeken yeşil beyazlılar, bu sezon ligde 12 maçı ise gol kaydedemeden tamamladı.

30 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Bursaspor, yaşadığı gol sıkıntısıyla son dönemlerin en kötü performansını da sergiledi. Ligde ilk 28 haftalar baz alındığında yeşil beyazlılar, son 30 sezonun en kısır dönemini geçiriyor. Son olarak 1986/87 sezonunda 28'inci haftayı bu sezon olduğu gibi 24 golle geçen Bursaspor, ligi ise 29 golle küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayarak, alt lige düşmekten kurtuldu. Bursaspor'un profesyonel ligler tarihinde ise en az 28 maç oynadığı ve en az gol sevinci yaşadığı sezon ise 1973/74 sezonu oldu. Söz konusu sezonda yeşil beyazlılar, 28'inci hafta sonunda sadece 17 gol kaydedebildi.

SADECE 3 SEZON ÖNCE EN GOLCÜ DÖNEMİNDEYDİ

Bursaspor'un gol sorununa yönelik en çarpıcı istatistiklerden biri de tarihinin en golcü 28 haftasını son 10 sezon içerisinde yaşamış olması. Önce ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009/10 sezonunda 28'inci haftayı 56 gol ile geride bırakan yeşil beyazlılar, tarihinin en golcü dönemini yaşarken; bu başarısını 2014/15 sezonunda da tekrarladı. Sadece 3 sezon öncesinde 28'inci hafta sonrası 56 golü bulunan Bursaspor, buna karşın son yıllarda ise tarihinin en gol sorunu çektiği dönemlerinden birini yaşıyor. Yeşil beyazlılar, küme düştüğü 2003/04 sezonunda dahi 28 haftalık süreçte daha fazla gol (26) kaydetti.

DHA