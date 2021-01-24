TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da Adana Demirspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, tek olumsuz haber sarı kart cezalılarından geldi. Yeşil-beyazlı takımın iki önemli ismi Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan, Adana deplasmanında gördükleri sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştüler. Furkan ve Emirhan, 19’uncu haftada Bursa’da oynanacak olan Altınordu mücadelesinde forma giyemeyecek.