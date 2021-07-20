Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ’ye karşı attığı bir golü paylaşan Fernandao, bu kez de Galatasaray ’a karşı kaydettiği bir golü paylaştı. Şu an kulüpsüz olan 34 yaşındaki oyuncu; Bursaspor ’da 67 maça çıkarken 38 gol kaydedip, 12 asist gerçekleştirdi. Tahtanın açılmasının ardından Fernandao’nun Bursaspor’a gelmesi bekleniyor.