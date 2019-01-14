Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılışını sahasındaki Fenerbahçe maçıyla birlikte 21 Ocak Pazartesi günü yapacak olan Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. 1 günlük iznin ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanan yeşil beyazlı oyuncuların basına kapalı antrenmanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Abdullahi Shehu takımdan ayrı düz koşu yaparken, Antalya kampında oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Aytaç Kara'nın tedavisine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarnı sürdürecek.