TFF 1. Lig’in 5. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor’u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Bursaspor ’da teknik direktör Fatih Tekke, alınan 3 puan nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, 3 puanı coşkulu bir mücadele ve iyi bir oyun ile aldıklarını aktardı.

İyi bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Talihsizliğimiz, çok fazla antrenman yapamamamız oldu. Eksik bir sürü parça var. Galibiyet insanları mutlu etti. Taraftarlarımız da çok destek oldu. Aslında ilk olarak Eyüpspor maçında aynı cesareti denedik oyun anlamında ama o gün futbolcularımızın cesareti kırıldı. Bugün bu cesareti oyuncularımız gösterdi. Biz ne yaptığını bilen ve özellikle baskılı bir şekilde topa sahip olan bir takımız. Kötü sonuçlar aldığımız dönemde de topa sahip olma oranlarımız rakiplerimizin üzerindeydi. Çok hızlı, kaliteli pasları yapabilecek oyunculara sahibiz. Biz kaos futbolu istemiyoruz. Bursaspor, altyapısıyla örnek bir camia. Bu oyuna coşkuyu ekleyeceğiz." (AA)