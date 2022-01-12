Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.