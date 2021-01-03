Bursaspor’da en çok süreyi Burak Altıparmak aldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da sezonun ilk yarısı tamamlandı. Yeşil-beyazlı takımda en çok formayı ise Burak Altıparmak giydi. Hiç kart cezası da almayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 17 lig maçının tamamında forma giyerken, sadece 5 dakika oyunda kalmadı. Burak, deplasmanda oynanan Menemenspor maçında 85 dakika ter dökerken, geri kalan tüm maçlarda 90 dakika formasını çıkartmadı. Burak Altıparmak, Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının tamamında sahada kaldı. Teknik Direktör Mustafa Er, bu sezon oynanan tüm resmi maçlar göze alındığında Burak Altıparmak’tan sonra en çok süreyi Emirhan Aydoğan’a verdi. Emirhan’ı, İsmail Çokçalış, Ali Akman, Burak Kapacak ve Cüneyt Köz takip etti.

Barış Yalım / BURSA (İHA)