Alacakları için Yeşil-Beyazlı kulübe ihtar çeken Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk ihtar sürelerinin dolmasına 1 gün kala Bursaspor’un çıkarları doğrultusunda hem alacaklarından vazgeçtiler, hem de kulüplerine bonservis bedeli kazandırmak için serbest kalma bedeli ödenmesi konusunda anlaşma sağladılar. Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy 2.5 milyon TL alacağından vazgeçerken, ayrıca 750 bin Euro da serbest kalma ücreti karşılığında transfer olacak.

Milli kaleci Okan Koçuk ise alacağı 1 milyon TL’yi kulüpte bırakmasının yanı sıra 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandırarak takımdan ayrılacak. Öte yandan hem Okan Koçuk’a, hem de Ertuğrul Ersoy’a yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler gelmekte.