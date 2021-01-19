Bursaspor’da Burak Altıparmak takımdan ayrılabilir

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un en formda isimleri arasında yer alan Burak Altıparmak’ın takımdan ayrılması gündemde. Bu sezon sergilediği performansla yeşil beyazlıları sırtlayan isimler arasında yer alan tecrübeli futbolcunun, alacaklarını gerekçe göstererek, transfer olması söz konusu. Antalya’da devam eden kamp öncesi de Bursaspor yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Burak Altıparmak’la ilgili yeninden çözüm yolları aranacağı ve meselenin bu hafta içinde netleşeceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon resmî maçlarda 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

İHA