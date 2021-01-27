Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 19'uncu haftasında Pazar akşamı saat 19.00’da sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek ve günü çift çalışma ile tamamlayacak.

İHA