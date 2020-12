Türk futbolunun ve Bursaspor’un genç yıldızları Ali Akman ve Batuhan Kör, TRT SPOR'a özel konuştu. Bursaspor’un genç yıldızları Ali Akman ve Batuhan Kör, hedeflerinin doğru planlama ile Avrupa olduğunu ifade etti.

Ali Akman, oynadıkça özgüven duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Amcamı idolüm olarak gördüm"

"Oynadıkça özgüven duyuyoruz. Vakıfköy'de her zaman altın gibi çocuklar vardı. 11 oyuncu ile neredeyse Vakıfköy'den oynuyoruz. Şans geldiğinde genç oyuncular bunu her zaman iyi değerlendirmek ister. Oynamaktan çok önemli. Her şey oynamaktan geçiyor. Amcam Ayhan Akman'nın futbolcu olması çok büyük bir etki yaptı.Küçükken hem imrendiğim, hem de onun gibi bir hayatım olmasını isterdim. Amcam da bu konu da bana hep güven verdi. Yürümeye top oynayarak başlamışım. Amcamı idolüm olarak gördüm.

"Hep Avrupa'yı hedefleyen bir kişiydim"

Öncelikle burada elimden geleni vermeye çalışıyorum. Hep Avrupa'yı hedefleyen bir kişiydim. Bu benim için bir hedef. İnşallah nasio olur. Lille ile transfer iddasına ilişkin hayırlısı diyelim. Bana gelen böyle bir şey yok."

"Her şeyimi Bursaspor'a vereceğim"

Batuhan Kör ise içeride aile ortamı olduğunu ifade ederek, Süper Lig takımına 4 gol atmak güzel bir şey. Takımımın çok büyük bir katkısı oldu. Eve vardığımda ' kendimle gurur duydum' diyebilirim. Öncelikle her şeyimi Bursaspor'a vereceğim. Doğru planlama ile Avrupa'ya gitmek isterim. Ben İngiltere Ligi'nin bana uygun olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İki oyuncu da milli takımda görev almak istediklerini dile getirdi.