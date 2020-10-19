TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman, attığı goller ile takımının hücum yükünü sırtlıyor.

Altyapısından yetiştiği yeşil beyazlı kulübün, bu sezon istikrarlı oyuncularından biri haline gelen 18 yaşındaki santrfor, dün Balıkesirspor’a karşı oynanan ve Bursaspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona eren mücadelede iki gol kaydederken, bir de asist gerçekleştirdi. Ligin geride kalan 5 haftasında da, tüm maçlara ilk 11’de başlayan genç oyuncu, böylelikle sezon performansını da 4 gol ve bir asiste çıkardı.

Bursaspor’un tüm yaş gruplarında forma giymesinin yanı sıra, U19 Milli Takımı ile de ay yıldızlı formayı terleten Ali Akman, kariyerinde de attığı goller ile ön planda yer alıyor. Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 170 maçı geride bırakan genç yetenek, bu mücadelelerde 139 kez gol sevinci yaşadı. 36 kez Milli forma ile mücadele veren Akman; kariyerindeki gollerinin 20’sini de ay yıldızlı forma altında gerçekleştirdi.

Bu sezon 411 dakika sahada kalarak, takımın en fazla forma şansı bulan 6’ncı oyuncusu olan Ali Akman, geçtiğimiz sezon TFF 1’inci Lig’de 450 dakika süre almış ve iki gol, bir asist ile performans göstermişti.

Kulüp Kariyeri;

U21 Ligi: 6 Maç, 2 Gol

Türkiye Kupası: 4 Maç, 2 Gol

TFF 1. Lig: 26 Maç, 6 Gol

Elit Akademi Ligi U19: 5 Maç, 3 Gol

Elit Akademi Ligi U17: 11 Maç, 16 Gol

Elit Akademi Ligi U16 Türkiye Finalleri: 4 Maç, 3 Gol

Elit Akademi Ligi U16: 22 Maç, 19 Gol

Akademi Ligi U15: 24 Maç, 27 Gol

Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri: 5 Maç, 4 Gol

Akademi Ligi U14: 27 Maç, 37 Gol

Milli Takım Kariyeri;

U18 Milli Takımı: 8 Maç, 6 Gol

U17 Milli Takımı: 14 Maç, 6 Gol

U16 Milli Takımı: 10 Maç, 6 Gol

U15 Milli Takımı: 4 Maç, 2 Gol

DHA